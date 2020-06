Die Kräuterpädagogin Lydia Fuchs bietet wieder Wildkräuterspaziergänge an. Los geht es am Montag, 22. Juni, in Herbartsdorf um 18 Uhr am alten Backhaus mit "Sammeln für ein Johanniskraut-Öl" und am Freitag, 26. Juni, ab Parkplatz Alte Schäferei in Ahorn um 18 Uhr zum "Sammeln für ein Blüten-Duftkissen". Weitere Termine sind am Montag, 6. Juli, Parkplatz am Goldbergsee, 18 Uhr, "Entdecken, was im Uferbereich des Goldbergsees wächst"; Samstag, 18. Juli, 18 Uhr, "Wildkräuterspaziergang rund um die Alte Schäferei in Ahorn"; Freitag, 24. Juli, Ahlstadt, Ortsausgang Richtung Rottenbach, 18 Uhr, "Vegetation auf Muschelkalkböden" und Freitag, 31. Juli, Parkplatz Steineiche in Roßfeld (Richtung Streufdorf), 18 Uhr, "Wildkräuterspaziergang entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze". Mitbringen sollte man ein Körbchen oder eine Tasche, eine Schere oder ein kleines Messer (Anmeldung unter Telefon 09566/807920 oder per E-Mail an Lydia.Fuchs1@gmx.de). red