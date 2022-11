Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages, begrüßte Gemeindereferentin Monika Hufnagel neun Kinder im Grundschulalter im Pfarrsaal des Pfarrhauses Langendorf. Zum Einstieg durfte ein geheimnisvoller Gegenstand befühlt werden. Vorgelesen wurde dann das Buch "Wer war das? Ich nicht!" von Irmgard Paule und Sandra Grimm, eine Geschichte darüber, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, einen Fehler zuzugeben, und über das Wiedergutmachen.

Im anschließenden Gespräch über die Geschichte reflektierten die Kinder, wie sie selbst mit Missgeschicken und Entschuldigungen umgehen und gemeinsam Lösungen bei Problemen finden können. Als eine einfühlsame Lösungsmöglichkeit bot Monika Hufnagel die Idee von Entschuldigungskarten an: Ganz individuell gestaltet und liebevoll verziert können diese den Kindern dabei helfen, den gar nicht so einfachen ersten Schritt zu einer Entschuldigung zu machen. Im kreativen Teil der Veranstaltung durften die kleinen Lesefreunde dann auch selbst zu Stiften und Kleber greifen und eigene Entschuldigungskarten basteln.

Im Anschluss hatten die Kinder noch Gelegenheit, in der Bücherei zu stöbern und sich neues Material zum Vorlesen oder Selberlesen auszusuchen.

Der Vorlesetag feiert als deutschlandweite Initiative mit circa 600.000 Vorleseaktionen am alljährlichen "Vorlesefest" die Bedeutung des Vorlesens. Bereits in der Vergangenheit hat die Bücherei Langendorf daran teilgenommen - die letzten zwei Jahre mussten coronabedingt ausfallen. Ein weiterer Grund zur Freude, dass der erste Vorlesetag seit langem so viele junge Besucher anziehen konnte, heißt es in der Mitteilung der Bücherei. red