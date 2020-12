Zu einer nachahmenswerten Gewohnheit ist es bei der Coburger Sagasser-Unternehmensgruppe geworden, in der Vorweihnachtszeit jährlich 10 000 Euro für Vereine, Institutionen und Einrichtungen zu spenden. Auch in diesem Jahr schüttete das Unternehmen sein Füllhorn aus. Mit der Hälfte der Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt die Sagasser-Unternehmensgruppe den Verein "Neues Wohnen Coburg e.V.", der im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements ein ambulantes Wohnprojekt für junge behinderte Menschen realisiert. Auf der Bertelsdorfer Höhe in Coburg entstehen 24 Einzelappartements mit Gemeinschaftsküchen und Aufenthaltsräumen.

Wie Anja Bergner (Neues Wohnen) erläuterte, sei man dringend auf Spenden angewiesen, da die komplette Inneneinrichtung vom Verein finanziert werden müsse. Geplant sei, dass die Wohnungen Ende des kommenden Jahres bezogen werden können. "Bis dahin müssen wir ein Investitionsvolumen von 350 000 Euro stemmen", ergänzte Ulrike Heimrich (Neues Wohnen).

Die zweite Hälfte der Spende geht an das SOS-Kinderdorf Thüringen und wurde im kürzlich neu eröffneten Sagasser-Getränkefachmarkt in Gera an Nina Wunderlich übergeben. Mit diesen Spenden bleibe die Sagasser-Unternehmensgruppe ihrem Grundsatz treu, Regionalität zu unterstützen und auf eine besondere Weise den Menschen etwas zurückzugeben, die täglich mit ihrem Engagement dafür sorgten, dass die Gesellschaft zusammengehalten wird.

"Wir freuen uns, wenn wir mit unseren Geldspenden dazu beitragen können, dass dringend notwendige Projekte ohne Verzögerungen umgesetzt werden können und die Hilfe schnell und spürbar zu Entlastungen im Alltagsleben führt", betonte Cornelius Sagasser, Prokurist der Sagasser-Vertriebs GmbH, der die Spendenübergabe begleitete. mr