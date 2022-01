Bayerns beste Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement kommt aus dem Hause Sagasser. Der Getränkespezialist mit Hauptsitz in Coburg und rund 100 Fachmärkten in Franken, Thüringen und dem Vogtland ist mächtig stolz auf Rebecca Ritz. Die 22-Jährige hat ihre dreijährige Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. "Sagenhafte 99 von 100 möglichen Punkten erzielte sie in den vier Prüfungsteilen", berichtete Rainer Kissing, der Leiter für berufliche Bildung bei der IHK zu Coburg, in seiner Laudatio. Rebecca Ritz wird im Übrigen auch nach ihrer exzellenten Prüfung weiter mit am Unternehmen arbeiten. Die junge Dame aus Ahorn ist jetzt in der Buchhaltung in der Gärtnersleite tätig. red