Zum Jahreswechsel hat der Vorstand des Gesangvereins "Sängerlust" Eltmann eine traurige Bilanz gezogen.

Das Vereinsleben musste mehr oder weniger heruntergefahren werden, wichtige Veranstaltungen mussten ausfallen, wie der Verein mitteilte. Nachdem lange versucht worden war, mit Maske, Abstand sowie online die Chorproben weiterzuführen, zwang der erneute Lockdown im Herbst dazu, die Chorarbeit weiter einzuschränken. Kontakte werden zwar via Internet notdürftig aufrechterhalten, alle Aktiven sehnen sich aber danach, gemeinsam singen zu können. Chorauftritte, Ständchen, Gottesdienste sind derzeit nicht möglich. Das geplante Bigband-Konzert im Frühjahr, die Sommerserenade im Juni und das Weihnachtskonzert mussten abgesagt werden. Die Generalversammlung mit Neuwahlen musste immer wieder verschoben werden, so dass der amtierende Vorstand wohl bis auf weiteres "Überstunden" machen muss, bis eine derartige Veranstaltung stattfinden kann.

Besonders enttäuscht ist die "Sängerlust" über die erzwungene Unterbrechung des Projektes des Kinderchores "Wallburgspatzen", der mit den Bewohnern des Seniorenheims singen und konzertieren wollte. Corona hat die Arbeit gestoppt, noch bevor sie richtig beginnen konnte. Zwar hoffen alle laut Verein auf eine Fortsetzung im Frühjahr, aber die aktuelle Lage macht nicht gerade Mut.

Dennoch sehen Aktive und Vorstand positiv in die Zukunft und stehen einsatzbereit in den Startlöchern, sobald die Beschränkungen gelockert werden. Die "Lust am Singen" ist der "Sängerlust" noch lange nicht verloren gegangen. ws