Sägen hoch über dem Waldboden

Motorsägen knatterten vergangene Woche in luftiger Höhe im Staatswalddistrikt "Spendweg", einem Waldabschnitt bei Vierzehnheiligen. Tom Eckert und Marcel Janssen sind Baumkletterer von Beruf. Das bedeutet, dass sie professionell Bäume besteigen, um sie zu entlasten, zu fällen oder zu pflegen. Beobachtete man die Männer bei der Vorbereitung ihrer Arbeit, könnte man annehmen, sie stehen unmittelbar davor, einen Gipfel zu erklimmen. Denn die Bamberger holten aus ihrem Transporter jede Menge Utensilien aus dem Bergsteigerbereich hervor: Kletterseile, Steigeisen, Wurfbeutel, Klettergurte und Sicherheitskarabiner.

Die Motorsägen, die beide benutzten, sind klein und leicht. Kein Wunder, denn die Kletterer müssen mit der gesamten Kletter- und Schutzausrüstung auf den Baum hinaufsteigen. Bei Bäumen, die gefällt werden, benutzen sie dazu Steigeisen, die sich mit ihren Stahlsporen in die Rinde hineinbohren. Bei Baumpflegemaßnahmen müssen beide dagegen schonend agieren.

Eckert und Janssen wurden vom Forstbetrieb Rothenkirchen engagiert, um in bis zu 25 Meter hohen Buchen die Kronen auszulichten und zurückzuschneiden. "Die stattlichen Bäume sind für das Nisten und Brüten von Fledermäusen und anderen Höhlenbrütern wichtig. Mit den zurückgestutzten Kronen hat sich nun die Standfestigkeit der Buchen wieder deutlich verbessert", erklärte Forstrevierleiterin Veronika Thiel. "Der Baumkletterer spürt durch das Eindringen seiner Steigeisen, ob ein Baum noch grün ist - also noch Saft hat."

Bevor die Motorsäge schließlich knatterte, schauten die beiden Fachleute an den Buchen mit einer Spachtel unter die losen Rindenplatten und mit einem Endoskop in den Bruthöhlen nach Fledermäusen. Insgesamt haben sie fünf Buchen zurückgeschnitten. "Am gefährlichsten ist die Arbeit am Totholz, weil man nie weiß, wie es reagiert", erläuterte Marcel Janssen.

Beim Herabfallen der Äste und Schnittstücke wurde sichtbar, dass die Straßensperrung sinnvoll ist, denn das herabfallende Totholz zersprang in viele Einzelteile. Durch die Baumarbeiten kann nun zumindest die Verbindungsstraße bis zum "Staffelberg - Wanderparkplatz" für den Verkehr aus Vierzehnheiligen wieder freigegeben werden. Eine Weiterfahrt nach Oberlangheim ist aber bis zum Herbst weiterhin nicht möglich.