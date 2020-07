Rundweg durch die Säle

Die barocke Sommerresidenz der Grafen von Schönborn in Pommersfelden zählt nicht nur zu den besterhaltenen Kulturdenkmälern Europas, sie ist auch beeindruckend groß und bietet Raum und Platz, so dass auch unter Abstandsregeln das Schloss für Besichtigungen offensteht. Mehr als 300 Jahre trotzt Schloss Weissenstein Unwettern, Kriegen, Seuchen und anderen Gefahren, und so werde auch die Corona-Pandemie auf die Schönheit und Strahlkraft des Hauses keinen Einfluss haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Schlossverwaltung.

Die Besucher können derzeit auf eigene Faust und in ihrem persönlichen Tempo durch die Räume spazieren, die Kühle der Grotte genießen oder sich in der großen Galerie die Gemälde intensiv betrachten. Ein ausgeschilderter Rundweg führt durch die Säle, und ein kurzer Text, der an der Kasse verteilt wird, gibt Informationen. Zusätzlich gibt das Aufsichtspersonal gerne Antworten auf weitere Fragen, so die Pressemitteilung weiter.

Prunk, Pracht und Puder

Antoinette Fehlinger schreibt: "Auch der Bauherr Lothar Franz von Schönborn hat sich mit einem Mund-Nasen-Schutz geschützt und freut sich auf Besucher seines Schlosses, das er ganz nach seinem Geschmack und der Mode seiner Zeit errichtet und ausgestattet hat - eine historische Reise in die Zeit von Prunk, Pracht und Puder." Geöffnet ist von Donnerstag bis Montag jeweils von 11 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16.15 Uhr. Neben den regulären Tickets zum Preis von acht Euro pro Person gibt es Familientickets zum Preis von 18 Euro oder Tickets für Singles mit Kind zum Preis von zwölf Euro. red