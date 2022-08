Geschichte erzählen in Geschichten - so wird die reichhaltige Historie Münnerstadts in Schlaglichtern fassbar und das auch noch höchst unterhaltsam. Rainer Kirch bietet dies bei zwei Abendrundgängen als Mürschter Nachtwächter an zwei Sonntagen, 4. und 11. September, an. Treffpunkt ist jeweils um 20 Uhr vor dem Münnerstädter Rathaus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für Kinder und Jugendliche ist der Nachtwächterrundgang kostenlos.

Möglich ist auch eine Vereinbarung von Sonderführungen für Gruppen. Anmeldung unter Tel. 09733/ 1402. red