Münnerstadt — Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt wandert am Sonntag, 25. Juli, rund um die Kissinger Hütte. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Oberes Tor zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften. Die Wanderstrecke beträgt sieben Kilometer. Eine Einkehr an der Hütte ist geplant. sek