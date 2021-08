Am 12. August findet eine Gesundheitswanderung mit Kneipp-Methoden mit DWV-Gesundheitswanderführer Thorn Plöger statt. Neben Übungen zur Verbesserung von Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Dehn- und Entspannungsfähigkeit werden natürliche Heilmittel und Angebote in Bad Kissingen genutzt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Eingang der Tourist-Info. Bei der Gesundheitswanderung am 14. August wird der Frage "Warum soll ich mich bewegen?" nachgegangen. Geplant sind Bewegungsübungen, die Nutzung des Kneipp-Beckens und Atemübungen am Gradierwerk. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz des Gradierwerks. Tickets sind für beide Termine in der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Mitzubringen sind Trinkbecher sowie ein Handtuch. Foto: Archiv/Patty Varasano