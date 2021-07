Die Frauenklinik im Coburger Klinikum bietet am Donnerstag, 22. Juli, um 17 Uhr für alle werdenden Mütter und Väter einen Online-Vortrag mit dem Thema "Rund um die Geburt" an. Hanna Philipp, Leiterin des Perinatalzentrums, Chefarzt Peter Dahlem aus der Kinderklinik und Chefarzt Professor Georg Breuer aus der Anästhesie stellen sich allen Fragen, die die Schwangerschaft, die Geburt und das Neugeborene betreffen. Die Zugangsdaten können Interessierte per E-Mail an katrin.kuehnel@regiomed-kliniken.de anfordern. red