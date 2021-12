Andreas Leopold Schadt, 1978 in Hof geboren, absolvierte seine Schauspielausbildung in München (2000 bis 2003), arbeitete als Theaterschauspieler in Braunschweig, Bruchsal, Schwetzingen und Basel und wirkte in diversen Filmen mit. Im Franken-Tatort verkörpert er seit 2015 Kommissar Sebastian Fleischer. Seit 2019 war er als "Stressflüsterer" auch als Werbefigur präsent.

Die historische Figur Paul Wolfgang Merkel (gespielt von Andreas

Leopold Schadt) ist Kaufmann. Merkel, 1756 geboren, hat sein eigenes Wohlergehen, aber stets auch Nürnberg im Sinn. Er ist politisch interessiert, er vermittelt, sucht Kompromisse, weiß sich mit den Gegebenheiten abzufinden. Zum Ende seines Lebens wird er gegen seinen Willen erster Nürnberger Landtagsabgeordneter.

TV-Tipp "1806 - Die Nürnberg Saga", Mittwoch, 29. Dezember, 20.15 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, BR Fernsehen; Regie: Oliver Halmburger