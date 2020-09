Im Rahmen des Globalen Klimastreiks von Fridays for Future fanden am gestrigen Freitag auch in Erlangen sechs Demonstrationen statt. Deutschlandweit waren es über 450 Demonstrationen und Kundgebungen.

In den Stadtteilen Altstadt, Alterlangen, Büchenbach, Bruck, Röthelheimpark und Tennenlohe haben insgesamt rund 1100 Menschen teilgenommen, teilen die Organisatoren mit. Eine der Aktivistinnen von Fridays for Future, Louisa Schocke (20), sagt dazu: "Wir sind überwältigt, dass wir es geschafft haben, auch während der Pandemie so viele Menschen auf unsere Demonstrationen zu ziehen."

Hygieneregeln eingehalten

Lara Linke (19) ergänzt: "Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden, dass das Einhalten der Hygienemaßnahmen gut geklappt hat." red