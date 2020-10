Schlusslicht TuS Röllbach gewann im Kampf um den Anschluss an die Relegationsplätze am 26. Spieltag in der Fußball Landesliga Nordwest gegen den Tabellenvierzehnten FC Coburg 4:1. Mit dem ersten Sieg nach dem Restart und vier Spielen ohne Niederlage bleibt Röllbach zwar Letzter, aber verkürzte mit 23 Punkten den Abstand auf einen Relegationsplatz auf die drei punktgleichen Teams FC Coburg, TSV Lengfeld und TG Höchberg auf drei Punkte.

Landesliga Nordwest

TSV Röllbach - FC Coburg 4:1 (2:1)

Durch einen Flachschuss aus 18 Meter brachte Kapitän Alexander Grimm in der 12. Minute den TuS in Führung. Nach einem Freistoß des torgefährlichen Sertan Sener an den Außenpfosten und einer Kopfballchance des FC setzte sich Adrian Guhling im Zentrum durch und erzielte mit einem Schuss aus 14 Meter den verdienten Ausgleich (28.).

Nur drei Minuten später passte Grimmquer auf den freistehenden Stapf, der aus drei Metern den Ball zum 2:1 für Röllbach einschob. Gästetorwart Olexsandr Churilov verhinderte bis zur Pause Schlimmeres.

Noah Markert erhöhte nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und einem Doppelpass mit Mario Ackermann auf 3:1. TuS-Torwart Sponer verhinderte mit guten Reflexen in der 54., 56. und 64. Minute den Anschlusstreffer. In der 65. Minute zeigte auch Coburgs Torwart bei einem Schuss von Niesner aus acht Metern seine Klasse und verhinderte die Entscheidung. Coburg drängte weiter auf den Anschluss, doch die aufopferungsvoll kämpfende Defensive der Röllbacher und zwei weitere Glanztaten von Sponer verhinderten den Anschlusstreffer. Der eingewechselte Laurids Behr erzielte in der 92. Minute auf Pass von Markert gegen aufgerückte Coburger den 4:1 Endstand. ml