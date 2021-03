Im Kampf um Play-off-Platz 8 in der DEL2 haben die Bayreuth Tigers am Wochenende einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. War das 0:8 am Freitagabend beim Spitzenteam in Bad Tölz - wenn auch in der Deutlichkeit nicht unbedingt - zu erwarten gewesen, bedeutet die 2:5-Heimniederlage gegen den bis dato Letzten Bad Nauheim eineb Rückschlag für das Team von Trainer Petri Kujala.

DEL 2

Bayreuth Tigers - EC Bad Nauheim 2:5

(1:0, 1:3, 0:2) Mit gleichem Personal wie zuletzt, aber veränderten Reihen ging es gegen Bad Nauheim. Zimmermann übernahm die Position von Lillich und Meisinger lief wieder als Center der dritten Sturmreihe auf. Die Tigers erarbeiteten sich gleich Chancen, aber weder Davidek, Karlsson, Davis oder Schug konnten Bick überwinden. Nach Aktionen, die Schmitz auf der einen und Hohmann sowie Arniel auf der anderen Seite nicht abschließen konnten, setzten sich die Tigers zeitweise im Drittel der Gäste fest und bauten Druck auf, der schließlich durch Järveläinen zum Erfolg führte. Bindels hatte den entscheidenden Pass gespielt.

Nach Chancen - Davidek visierte in Drittel 2 den Pfosten an und Järveläinen scheiterte mit einem Alleingang knapp an Bick - verloren die Gastgeber die Scheibe in der Rückwärtsbewegung, was Körner zum Ausgleich nutzte. Die abermalige Führung folgte wenig später, als Bayreuth die Scheibe im gegnerischen Drittel erkämpfte und Karlsson mit einem wuchtigen Handgelenksschuss zum 2:1 einnetzte. Nach weiteren Möglichkeiten durch Rajala im Unterzahl-Break und Kolozvary schlugen die Gäste zurück. Innerhalb von 35 Sekunden klingelte es zweimal im Kasten der Tigers, als Tessier und Korus Tigers-Goalie Wölfl überwanden. Auf der Gegenseite versuchten Schumacher, Zimmermann und Meisinger, den Rückstand zu verkürzen.

Im Schlussabschnitt reichte es den keineswegs überlegen agierenden Gästen, ihre Chancen zu nutzen, was die Tigers mehrfach verpassten. Davis, Davidek, der erneut nur den Pfosten traf, und Kolozvary vergaben. Die Gastgeber blieben selbst in Unterzahl stabil, doch als Cabana loszog und einen Doppelpass zum 2:4 abschloss, war's um die Tigers geschehen. Reiter setzte nach 56 Minuten mit dem 2:5 noch eins drauf.

Tore: 1:0 Järveläinen (15.), 1:1 Körner (27.), 2:1 Karlsson (29.), 2:2 Tessier ( 35.), 2:3 Korus, (36.), 2:4 Cabana (52.), 2:5 Reiter (56.) / Strafen: 6/4

Tölzer Löwen - Bayreuth Tigers 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) "Das erste Drittel war ganz okay. Eigentlich hatten wir das ganze Spiel über Chancen, aber das war insgesamt natürlich nicht ausreichend. Drei Tore in eigener Überzahl sind indiskutabel", sagte Tigers-Coach Kujala nach der Partie am Freitag und meinte die Treffer 3, 5 und 7 der Hausherren. In eigener Überzahl ließen sich die Bayreuther düpieren und ermöglichten den Löwen einen Kantersieg.

Dabei ging es für die Oberfranken gut los. Schumacher, der in der 5. Minute frei vor dem Tor angespielt wurde, hätte die Tigers-Führung besorgen können, wenn der junge Stürmer nicht uneigennützig den vermeintlich besser positionierten Mitspieler gesucht hätte. Kurz darauf war es Järveläinen, der am stark reagierenden Franzreb scheiterte.

Ein schneller Gegenstoß führte - zu diesem Zeitpunkt - überraschend zum 1:0 durch Gardiner. Für die Tigers scheiterten Schmitz, Davidek und Järveläinen an Franzreb. Eine Strafe gegen Kolozvary brachte zu Anfang des Mittelabschnitts den zweiten Treffer für die Gastgeber im Powerplay. Das brachte das Momentum komplett auf Seiten der Löwen. French bestrafte mit einem Shorthander die Tigers zum 0:3. Schwarz bereitete kurz vor Ende des Abschnitts das 4:0 für den heranstürmenden French vor.

Bei einem Lattentreffer von Järveläinen und einem knapp am Tor vorbeizischenden Schuss von Zimmermann hatten die Oberfranken noch etwas Hoffnung, das Spiel in eine positive Richtung zu lenken, doch das 5:0 in Unterzahl durch French war die Entscheidung. Die Tigers hätten wohl noch Stunden hätte spielen können und keinen Treffer erzielt. av Tore: 1:0 Gardiner (9.), 2:0 Morrison (22., 5 gegen 4), 3:0 French (23., 4 gegen 5), 4:0 French (36.), 5:0 French (50., 4 gegen 5), 6:0 Tosto (53.), 7:0 Tosto (56., 4 gegen 5), 8:0 Tosto (59.) / Strafminuten: 8/8