Mit überwältigender Mehrheit wurde Rudolf Symmank, der bisherige Ortssprecher von Eschenau, erneut für die Legislaturperiode 2020 bis 2026 in dieses Amt gewählt.

Da der Knetzgauer Gemeindeteil bei der Kommunalwahl im März erneut kein Gemeinderatsmitglied in den Gemeinderat schicken konnte, stellte ein Drittel der Eschenauer im Rathaus von Knetzgau den Antrag, einen ansässigen Gemeindebürger als Ortssprecher zu wählen. Unter dem Vorsitz der Dritten Bürgermeisterin Susanne Haase-Leykam und von Robert Selig, Geschäftsführer in der Gemeinde Knetzgau, fand die Wahl unter den gängigen Hygienevorschriften am Dienstagabend in der Festhalle am Spielplatz von Eschenau statt. Den Wahlausschuss vervollständigte Roswitha Rother, eine Bürgerin aus Eschenau. Nachdem Rudolf Symmank und Roland Spiegel als Kandidaten für die Wahl des Ortssprechers aus den Reihen der Anwesenden vorgeschlagen worden waren, fand eine geheime Wahl statt. Auf den bisherigen Ortssprecher Rudolf Symmank entfielen 26 gültige Stimmen. Eine Stimme erhielt Roland Spiegel. Der gewählte Ortssprecher kann künftig an allen Sitzungen des Gemeinderates im Knetzgauer Ratssaal mit beratender Stimme teilnehmen und Anträge stellen. Der Gemeinderat kann diese Rechte jedoch durch die Geschäftsordnung auf die Wahrnehmung örtlicher Angelegenheiten beschränken.

Rudolf Symmank bedankte sich für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Der alte und neue Ortssprecher versicherte, dass er als Ansprechpartner vor Ort die Belange der Eschenauer im Ratsgremium weiterhin vertreten werde. cr