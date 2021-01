Die Einschulung der Kinder ist in den meisten Familien ein wichtiges Thema und der jährliche Infotag der Rudolf Steiner Schule stets ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung. Leider kann diese Veranstaltung coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden, teilt die Schule mit und verweist auf viele Informationen, die auf ihrer Internetseite www.waldorfschule-coburg.de zu finden sind.

Zusätzlich wurden verschiedene Video- und Audioclips zu pädagogischen Themen wie Unterstufenzeit, Abschlussmöglichkeiten, Fremdsprachen erstellt und sind über die Startseite der Website zu finden.

Am Samstag, 30. Januar, können individuelle Fragen im Rahmen mehrerer Online-Runden direkt an Lehrkräfte der Unter-, Mittel- und Oberstufe gerichtet werden. Um an diesen Besprechungen teilzunehmen, ist eine Anmeldung unter infotag2021@waldorfschule-coburg.de erforderlich.

Im digitalen Angebot stöbern

Es wird anschließend der entsprechende Zugangslink per E-Mail verschickt und ein Termin abgesprochen. Persönliche Fragen zum Thema Schulgeld/Finanzen beantwortet der Geschäftsführer ebenfalls am 30. Januar von 8 bis 13 Uhr gerne telefonisch oder per Video-Gespräch. Für einen circa 15-minütigen Telefon- oder Online-Termin bedarf es auch hier einer Anmeldung unter der genannten E-Mail-Adresse. Alle Interessierten sind eingeladen, im digitalen Informationsangebot zu stöbern. Weitere Anliegen werden über infotag2021@waldorfschule-coburg.de an die entsprechenden Ansprechpartner oder Fachbereiche weitergeleitet und beantwortet. red