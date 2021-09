Der Rucksack eines 16 Jahre alten Jungens wurde durch einen bislang unbekannten Täter am Montag, 6. September, zwischen 17.30 und 19 Uhr aus einem Aufenthaltscontainer einer Baustelle in der Lindenstraße entwendet. Der Container war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen und somit frei zugänglich. In dem Rucksack befanden sich neben der Geldbörse noch weiter persönliche Gegenstände des Jungen. Hinweise nimmt die Bad Brückenauer Polizei unter Tel.: 09771/606 0 an. pol