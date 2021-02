Zu einem Bericht dieser Zeitung vom 22. Januar ("Autobahn 7 bei Elfershausen: Klage über Lärm kam zu spät") erklärte die Bundestagsabgeordnete Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90/Die Grünen aus Hammelburg jetzt in einer Pressemitteilung: "Nun räumt die Autobahndirektion also ein, dass der Lärm, den Bürgerinnen und Bürger in Langendorf seit dem viele Millionen teuren Ersatzneubau aushalten müssen, ohne weiteres vermeidbar gewesen wäre. Und zwar von der Autobahndirektion selbst, indem sie schlicht und einfach die vom Landesamt für Umwelt ohnehin empfohlenen lärmmindernden Brückenlager von Anfang an mit einplant hätte. Dass nun den Bürgerinnen und Bürgern die Schuld dafür zugeschoben werden soll, dass dies nicht erfolgt ist, ist schon eine ziemliche Frechheit gegenüber den Betroffenen." Es werde in Deutschland seit Jahrzehnten über Lärmvorsorge diskutiert. So könne laut Rottmann jeder Bürger zu Recht erwarten, dass alle bestehenden Möglichkeiten zur Vermeidung zusätzlichen Lärms von öffentlichen Bauherren genutzt werden. Rottmann weiter: "Zumal, wenn diese im Vergleich zu den Gesamtkosten kaum oder gar nicht ins Gewicht fallen. Erst recht, wenn sie bereits von Landesbehörden empfohlen werden. Hier hätte mit einem Minimum an Aufwand eine Verschlechterung der Lebensqualität von Anwohnern für viele Jahrzehnte vermieden werden können und müssen."

Besuch vor Ort

Rottmann hatte sich der Pressemitteilung zufolge schon im November 2019 bei einem Besuch vor Ort an der Klöffelsberg-Brücke einen Eindruck von der Situation gemacht und sich im Anschluss sowohl an die Autobahndirektion als auch an den Bundesverkehrsminister gewandt. Nun will sie sich dafür einsetzen, dass unabhängige Überprüfungen auf Lärmoptimierungspotenziale für solche Vorhaben künftig vorgeschrieben werden: "Offenbar ist das nötig, wenn sich die Autobahndirektionen nicht selbst dafür verantwortlich sehen", so die Abgeordnete aus Hammelburg.

Abgeordnete fordert Klärung

Sie will aber auch im Falle des Klöffelsbergs nicht locker lassen: "Auf meine Anfrage hin hatte das Bundesverkehrsministerium Ende 2020 noch angekündigt, die Situation an der Brücke im Blick zu behalten und aktiv zu werden, falls sich Möglichkeiten für eine Verbesserung der örtlichen Situation ergeben. Mit dem lapidaren 'Geht nicht' der Autobahndirektion gebe ich mich nicht zufrieden. Das will ich erstmal erläutert haben", heißt es in der Pressemitteilung weiter. red