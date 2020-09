Vor mehr als zweieinhalb Jahren wuchs bei den Rother Kindern die Vorfreude auf eine weitere Attraktion des Spielplatzes im Gruber Ortsteil, denn sie hatten sich ein Spielgerät ausgesucht, das dann von der Gemeinde im Februar 2018 bestellt wurde. Vom Spielgerätehersteller wurde empfohlen, den Aufbau von einer Firma vornehmen zu lassen, was die Gemeinde in Auftrag gab. Damals ahnte wohl niemand, dass bis jetzt kein Kind das neue Gerät ausprobieren konnte.

Am Dienstabend war es aber endlich so weit, als Bürgermeister Jürgen Wittmann die offizielle Freigabe erteilte. Dabei bekamen die Erwachsenen annähernd ein Gefühl dafür, wie es ist, von außen auf etwas zu schauen, was nicht genutzt werden kann. Grund war kein weiterer Mangel, sondern die Hygieneverordnung. An diesem Tag durften ausschließlich die Kinder dort toben und ihre Eltern als Begleitung mit auf das Areal nehmen.

Eigentlich hätten auch die von Drittem Bürgermeister Günter Peinelt gespendeten Bratwürste an die Kinder ausgegeben werden sollen. Aufgrund von Corona war das aber nicht so einfach möglich, deshalb werden die Bratwürste zu einem späteren Termin gebraten. Zumindest ließen sich die Mädchen und Jungen beim Toben und Spielen die spendierten Erfrischungsgetränke der Gemeinde schmecken und sorgten für ein freudiges Hallo auf dem gesamten Areal.

"Auch wenn die gerichtlichen Streitigkeiten noch nicht beendet sind und es bisher keinen Gerichtstermin gibt, ist es wichtig, dass die Kinder den ganzen Platz samt neuem Spiel- und Kletterturm benutzen können", betonte Bürgermeister Wittmann. Es habe lange genug gedauert, bis die Spielplatzkombination nun freigegeben werden konnte. Damit seien eine Menge Ärger und Unwägbarkeiten verbunden gewesen. Wittmann betonte, dass vom einstimmigen Beschluss des Gemeinderats für eine Ersatzvornahme bis zur Ertüchtigung und Abnahme nur elf Wochen vergangen seien. Er dankte deshalb der Bauverwaltung, dem Bauhof und den fleißigen Helfern.

Chronologie eines Ärgernisses

Schon als der Aufbau des Spielgeräts erfolgte, waren Mängel festgestellt und beanstandet worden. Von der Aufbaufirma wurden die Arbeiten vollendet und versichert, dass das Spielgerät abnahmefähig sei. Bei der Abnahmeprüfung wurden jedoch gravierende Mängel im Bereich des Fundaments und am Spielgerät selbst deutlich. Bei beiden Firmen konnte keine Nachbesserung erreicht werden, weshalb es zu einem Rechtsstreit kam und sich die Maßnahme erheblich verzögerte. Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger, der Ende August 2019 ausschließlich das Spielgerät geprüft hatte, befand es in Ordnung. Zur Prüfung der Fundamente und der Betongüte bestellte das Gericht einen weiteren Sachverständigen, der jedoch bis heute den Spielplatz nicht besichtigt hat. Im Juni fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, eine Ersatzvornahme vorzunehmen, ohne das schwebende Verfahren zu gefährden.

Die benötigten Ersatzteile wurden bestellt und die Ausschreibung für die Arbeiten erfolgte unverzüglich. Vom Bauhof und einigen Helfern wurde der verschmutzte Sand abgetragen. Anfang September wurden die Fundamente ausgegraben und fachgerecht ersetzt. Außerdem wurde der Beton der bisherigen Fundamente aufbewahrt. Kürzlich erfolgte die Abnahme des Spielgeräts durch einen Prüfer.

Nachdem kleine Nachbesserungen vorgenommen und auch die fehlende Absturzsicherung vom Bauhof montiert wurde, steht das Gerät nun auf fachgerecht ausgeführten Fundamenten. Im Zuge der Maßnahme erhielten die Holzelemente des Spielturms einen ganzheitlichen Anstrich, so dass vor wenigen Tagen nur noch die 122 Tonnen Sand vom Bauhof und fünf freiwilligen Helfern als Fallschutz aufgebracht werden mussten. Rother Einwohner hatten Streicharbeiten an weiteren Spielgeräteteilen übernommen, so dass nunmehr alles in frischem Glanz erstrahlt und zum Spielen einlädt. ake