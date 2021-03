Der Rödentaler Stadtteil Rothenhof hat eine neue Attraktion. Zumindest für alle unter 15 Jahre: Nachdem die über 20 Jahre alte Ausstattung des Spielplatzes im Mühlwiesenweg doch ihre Attraktivität verloren hatte, beschloss der Stadtrat im vergangenen Jahr, das etwa 220 Quadratmeter große Areal neu zu gestalten.

Die Stadträte setzten damit die Ideen und Bitten von Bürgern in die Tat um. Aber "von oben herab", wollte die Stadtverwaltung den Spielplatz nicht realisieren. Die Politiker nahmen die Rothenhofer mit ins Boot und ließen deren Gedanken mit in die Planung einfließen. Ein Wunsch: Rasen statt Hackschnitzel. Leider verzögerte dessen Aussäen die Eröffnung des Spielplatzes. "Wir konnten machen, was wir wollten, der Rasen wollte nicht angehen", erklärte Bauhofleiter Ulrich Corr. Aber jetzt hat Bürgermeister Marco Steiner (FW, rechts im Bild) den Spielplatz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Neben einem satten Rasen warten nun eine Doppelschaukel, eine Nestschaukel, ein Wipptier sowie eine große Kletter- Rutschkombination auf ihre Besucher.

Stellvertretend für alle jungen Einwohner von Rothenhof nahmen die zehnjährige Sophie Rosenbauer und der fünfjährige Marlon Pertsch den Spielplatz in Augenschein und durften ihn sogar offiziell einweihen. In die Spielgeräte hat die Stadt rund 17 000 Euro investiert, dazu kommen 20 000 Euro für die Leistungen der Bauhofmitarbeiter.