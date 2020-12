Bayerisches Rotes Kreuz

Auch in der kommenden Weihnachtswoche bis zum Jahresende sowie Anfang 2021 bietet der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) für Angehörige von Bewohnern stationärer Einrichtungen im Landkreis Haßberge sogenannte POC-Antigen-Schnelltests an. Ein negativer Covid-19-Test ist aufgrund der Pandemie-Situation aktuell Voraussetzung dafür, dass die Senioren- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen Besuche von Angehörigen erlauben können.

In Absprache

Das Rote Kreuz hat nach eigenen Angaben in Absprache mit der FQA (Heimaufsicht) des Landratsamtes Haßberge kurzfristig Möglichkeiten geschaffen, die Heime bei der Durchführung von Antigen-Schnelltests zu unterstützen, um so die personellen Strukturen in den Heimen zu entlasten. Grundsätzlich muss der Besucher ein negatives Testergebnis vorweisen können. Eine Verpflichtung zur Durchführung der nötigen Testungen besteht für die Einrichtungen nicht, auch fehlt ihnen häufig die nötige personelle Kapazität. Hier sind die Besucher auf Unterstützung und ein erweitertes Testangebot angewiesen. "Wir wollen mit unserem Angebot schnell und unbürokratisch zu einer Entlastung beitragen und den Angehörigen erweiterte Möglichkeiten zum Testen anbieten", sagt Wolfgang Zweverink, der Katastrophenschutzbeauftragte beim BRK-Kreisverband Haßberge.

Die Tests sind zeitaufwendig: Nach einem Nasenabstrich dauert es 15 bis 30 Minuten, bis ein Ergebnis auf einem Testträger angezeigt wird. Am Ende erhalten die Getesteten eine Bescheinigung des Roten Kreuzes mit ihrem Ergebnis zur Vorlage bei den Heimen.

Mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher aus den Gemeinschaften des BRK-Kreisverbandes können auch über die Weihnachtstage und zum Jahresende Testkapazitäten geschaffen werden. Zur Durchführung dieser Tests müssen die Helfer vorab geschult und in die korrekte Handhabung eingewiesen werden. Entsprechende Schulungen finden aktuell weiterhin mit zusätzlichen Ehrenamtlichen statt.

"Das BRK hilft satzungsgemäß immer dort, wo Hilfe für Mitmenschen notwendig ist", sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Dieter Greger. "Unsere Ehrenamtlichen aus den Bereitschaften und der Wasserwacht unterstützen die Maßnahmen gerne; alle haben sich freiwillig dafür gemeldet und freuen sich, einen ganz persönlichen Beitrag zur Unterstützung in dieser Pandemie leisten zu können." Dafür ist das BRK jedem Einzelnen sehr dankbar. Greger: "Wir und die Gesellschaft insgesamt wissen: Auf unsere Helferinnen und Helfer ist zu jeder Zeit Verlass."

48 Stunden gültig

Ein POC-Antigen-Schnelltest ist lediglich 48 Stunden gültig. Für die Angehörigen von Seniorenheim-Bewohnern ist es daher wichtig, dass sie dies bei ihrer individuellen Besuchsplanung berücksichtigen und entsprechende Abstimmungen im Vorfeld mit der jeweiligen stationären Einrichtung treffen. Für das Besuchsmanagement innerhalb der Heime und die Ausgabe der Berechtigungsscheine sind die Einrichtungen verantwortlich. Um ein berechtigtes Interesse für eine Schnelltestung nachweisen zu können, benötigen die Testwilligen eine Bestätigung des Senioren- oder Pflegeheimes. Nur wenn diese dem BRK vorgelegt wird, kann eine Testung stattfinden. Personen ohne Bestätigung werden beim Roten Kreuz nicht getestet, wie der BRK-Kreisverband weiterhin mitteilte.

Über die Unterstützung bei den Schnelltests durch das BRK freut sich auch Landrat Wilhelm Schneider. "Unsere Heime sind dringend auf Unterstützung bei der Durchführung der Schnelltests angewiesen. Damit geplante Besuche insbesondere an den Feiertagen nicht gefährdet werden, haben wir nach einer Lösung gesucht", sagt Schneider. Gerade für demente und ältere Menschen sei es enorm wichtig, ihre gewohnten Bezugspersonen regelmäßig zu sehen. Dies dürfe nicht an einem fehlenden negativen Corona-Test scheitern. "Mit dem Roten Kreuz hat der Landkreis einen starken Partner gefunden, der die Testungen dankenswerterweise organisiert und vornimmt", lobt der Landrat.

Termine

Folgende Termine bietet das Rote Kreuz ab dem 21. Dezember für die Antigen-Schnelltests an: Montag, 21. Dezember: 17.30 bis 19.30 Uhr. Am Mittwoch, 23. Dezember: 17.30 bis 19.30 Uhr. Am Donnerstag, 24. Dezember: 9.30 bis 11.30 Uhr. Am Freitag, 25. Dezember: 9.30 bis 11.30 Uhr. Am Samstag, 26. Dezember: 9.30 bis 11.30 Uhr. Am Montag, 28. Dezember: 17.30 bis 19.30 Uhr. Am Mittwoch, 30. Dezember: 17.30 bis 19.30 Uhr. Am Samstag, 2. Januar: 9.30 bis 11.30 Uhr. Am Montag, 4. Januar: 17.30 bis 19.30 Uhr.

Die Termine finden an den genannten Tagen zeitgleich an den Rotkreuzhäusern in Haßfurt (Industriestraße 20) und Ebern (Im Frauengrund 12) statt. Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem Zeitpunkt des Betretens der BRK-Häuser das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend ist. Das Bayerische Rote Kreuz weist Testwillige ausdrücklich darauf hin, dass eine telefonische Anmeldung zum Testen beim BRK nicht notwendig ist; Berechtigte kommen zu den angegebenen Zeiten einfach mit ihrem Berechtigungsschein vorbei. Aufgrund hoher Nachfrage und der bis zur Ergebnisermittlung vom Hersteller der Schnelltests benötigten Zeit muss mit Wartezeiten gerechnet werden. red