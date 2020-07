Rotes Kreuz startet Erste-Hilfe-Kurse

Nach den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen bietet der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) als größter Ausbilder jetzt wieder Erste-Hilfe-Kurse an, die wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März ausgesetzt werden mussten. "Um das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 zu mindern, wird dabei ein strenges Hygienekonzept gewahrt", sagt Simone Gilley, Sachbearbeiterin für die Erste Hilfe und Breitenausbildung beim BRK.

"Auf den Wiederbeginn der Kurse haben viele Führerscheinbewerber sehnsüchtig gewartet", bestätigt Michael Will, Pressesprecher des BRK-Kreisverbandes Haßberge. Für sie ist ein Erste-Hilfe-Kurs verpflichtend. "In den letzten Wochen haben uns immer wieder Anfragen per Telefon, E-Mail, über unsere Social-Media-Kanäle sowie im persönlichen Gespräch erreicht, wann die Erste-Hilfe-Kurse wieder starten. Jetzt ist es soweit."

Natürlich sollten auch alle anderen Bürger ihre Kenntnisse regelmäßig auffrischen, empfiehlt Ingrid Böllner, Leiterin der Servicestelle Ehrenamt, die im Team mit Simone Gilley für die Organisation der Breitenausbildung verantwortlich ist.

Damit die Erste-Hilfe-Kurse unter den Begebenheiten der Corona-Pandemie wieder angeboten werden können, hat das Bayerische Rote Kreuz ein Hygienekonzept für die Schulungen ausgearbeitet. Damit gehen auch einige Änderungen bei der Durchführung einher. "Das alles dient dem Schutz unserer Teilnehmer und unserer Ausbilder vor einer möglichen Ansteckung", sagt Michael Will. Auch wenn die Zahlen bestätigter Covid-19-Infektionen im Landkreis bislang gering seien, müsse der Situation mit Vorsichts- und Schutzmaßnahmen Rechnung getragen werden, damit dies nach Möglichkeit auch so bleibe.

Das Hygienekonzept für die Erste-Hilfe-Kurse umfasst eine verringerte Teilnehmerzahl, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Aus diesem Grund finden die Kurse bis auf Weiteres ausschließlich an den Rotkreuzhäusern in Haßfurt und Hofheim statt, wo entsprechend große Lehrsäle zur Verfügung stehen. In Ebern und Eltmann gibt es vorerst keine Kurse aufgrund räumlicher Einschränkungen. Derzeit lotet der Kreisverband Möglichkeiten aus, ob auch hier mittelfristig Lösungen gefunden werden können. Pro Lehrgang können 15 Teilnehmer ausgebildet werden.

Das Rote Kreuz stellt den Kursteilnehmern Einmalhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz und Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Die Sitzplätze mit den Tischen sind so angeordnet, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Zwischen den Teilnehmern bleiben Plätze frei.

Kontaktintensive praktische Übungen an anderen Teilnehmern, wie beispielsweise das Anlegen eines Druckverbandes, sind aufgrund der Hygieneregeln nicht möglich. Ein Druck- oder Wundverband wird im Do-it-your-self-Verfahren geübt. Es kommen neben theoretischen Inhalten vermehrt Lehrfilme und Übungspuppen zum Einsatz. Ebenso wird beispielsweise bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht zu zweit an der Puppe geübt, sondern alleine.

"Natürlich hoffen wir, dass die Durchführung der Kurse bald wieder ohne Einschränkungen möglich ist", sagt der BRK-Pressesprecher. Wann dies der Fall ist, sei aktuell aber noch nicht abzuschätzen und abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens und den entsprechenden Vorgaben der Regierung.

Auch ohne direkten Körperkontakt ist laut Rotem Kreuz Hilfe möglich. "Jeder Mensch ist verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten, sofern dies zumutbar ist und keine erhebliche eigene Gefahr besteht", beschreibt Will die Gesetzeslage. Zumindest einen Notruf unter der Telefonnummer 112 zu veranlassen und die verletzte oder akut erkrankte Person zu beruhigen, liege im Rahmen der Möglichkeiten der allermeisten Menschen.

Jeder kann auch selbst Vorkehrungen treffen, um sich bei Erster Hilfe im Alltag vor Infektionen zu schützen. Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist eine Erweiterung der Erste-Hilfe-Ausstattung im Fahrzeug, im Haushalt oder auch bei Freizeit und Sport sinnvoll. Neben Einmalhandschuhen, die schon seit langem Standard sind, sollten ebenso zwei Mund-Nasen-Schutzmasken und Hautdesinfektionsmittel in jedem Verbandskasten zu finden sein.

Die Dauer der Erste-Hilfe-Kurse hat sich indes nicht geändert. Sie dauern jeweils neun Unterrichtseinheiten (á 45 Minuten) und finden von 8 bis 16 Uhr statt. Die Kosten je Teilnehmer betragen 50 Euro. Auf der Homepage des BRK-Kreisverbands Haßberge unter Adresse http://www.kvhassberge.brk.de ist unter der Rubrik "Kurse" die aktuelle Terminplanung aufgeführt; dort steht, wo noch freie Plätze vorhanden sind. red