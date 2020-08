Rost falsch eingesetzt: Pkw kippt in Grube

Am Dienstag gegen 14 Uhr wusch eine 59-jährige Autofahrerin ihren Pkw in der Waschbox einer Kfz-Waschanlage im Hofweg. Hierbei fiel ihr ein Kleinteil aus der Hand, welches anschließend durch einen am Boden angebrachten Gitterrost fiel. Nach der Autowäsche hob sie einen Teil des Gitterrostes aus dem Rahmen, um an das verlorene Teil zu kommen. Danach setzte sie den Rost unabsichtlich fehlerhaft ein. Ca. 15 Minuten später wollte ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw die Waschbox benutzen. Als er den falsch eingesetzten Rost befuhr, kippte dieser ab, wodurch der Pkw vorne rechts in eine darunter befindliche Grube krachte und auf dem Unterboden aufsaß. Die für das Unglück verantwortliche Frau konnte ermittelt werden. Sie muss für den entstandenen Schaden, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, aufkommen. pol