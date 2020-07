Das Orgelkonzert "Rossini gibt sich die Ehre" innerhalb des Bad Kissinger Orgelzyklus findet in diesem Jahr wegen der begrenzten Zuhörerzahl an zwei unterschiedlichen Terminen statt: Am Donnerstag, 23. Juli, sowie Samstag, 25. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Herz-Jesu Stadtpfarrkirche. Burkhard Ascherl stellt während des Kissinger Rakoczy-Festes als Teil der Historischen Persönlichkeiten den berühmten italienischen Opernkomponisten Gioacchino Rossini dar. Als Rossini spielt er beliebte Opernmelodien unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart (Ouverture zu "Die Zauberflöte"), Gioacchino Rossini (Ouverture zu "Der Barbier von Sevilla"), Giuseppe Verdi (aus "La Traviata" und "Rigoletto") und Georges Bizet (aus "Carmen"). Des Weiteren erklingen der Walzer "Rosen aus dem Süden" und der Radetzky-Marsch von Johann Strauss, der Konzert-Boléro von Louis J. A. Lefébure-Wély und die Sinfonia D-Dur von Padre Davide da Bergamo. Karten gibt es an der Abendkasse jeweils ab 19.30 Uhr. Einlass erfolgt unter den aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln. red