Nach über sechsmonatiger Pause wurde rund um Nohfelden der Rallyesport im Saarland bei der 32. ADAC-Rallye Kohle & Stahl fortgesetzt. 120 Teilnehmer gingen in den drei, jeweils zweimal zu befahrenden und anspruchsvollen Wertungsprüfungen (WP) an den Start. Bei einer Gesamtlänge von gut 140 Kilometern betrug der Anteil der Asphalt-WP 62 Kilometer.

Der amtierende ADAC-Rallye-Masters-Champion Patrik Dinkel aus Rossach und seine Darmstädter Beifahrerin Tamara Lutz setzten sich von Beginn an eindrucksvoll in Szene und fuhren mit ihrem Mitsubishi Lancer EVO 9 RS sehenswerte Top-Zeiten. Zur Halbzeitpause rangierte das Mixed-Team bereits auf Gesamtrang 3, drei Sekunden vor dem späteren Gesamtsieger.

Beim zweiten Durchgang über die drei Asphalt-WP verbesserten sich Dinkel/Lutz in der WP 4 um ein paar Sekunden, leisteten sich aber in der WP 5 einen kleinen Fehler. Trotz dieses Zeitverlustes reichte es für die beiden aber noch zum dritten Platz mit lediglich 8,1 Sekunden Rückstand auf das Siegerteam Noller/Kopczyk.

"Wir sind für unseren ersten Start hier mit dem dritten Gesamtrang hinter Vorjahressieger Rainer Noller und Lokalmatador Hanno Brocker sehr, sehr zufrieden. Wir konnten die Zeiten der beiden Mitsubishi-Piloten mitgehen, hatten aber leider auf WP 5 einen kleinen Fehler, der uns ein paar Sekunden kostete. Es war eine tolle Veranstaltung mit einer sehr guten Organisation, Kompliment an die Veranstalter", sagte Dinkel restlos zufrieden im Ziel.

Bei den in den HJS-DRC eingeschriebenen Teilnehmern sammelten Hans und Max Limpert (Reckendorf) im BMW 320 iS dank ihres Sieges in der Klasse NC3 die meisten Punkte. Limpert setzte sich auf der vierten Wertungsprüfung an die Spitze seiner Klasse, baute seine Führung dank konstant schneller Zeiten auf den letzten beiden Prüfungen weiter aus und sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg. Damit vergrößert er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung Süd gegenüber dem Zweitplatzierten Marco Thomas (Nohfelden).

Der Himmelkroner Reinhard Honke kam mit seinem Beifahrer Matthias Schweizer mit einem BMW M140i x Drive in seiner Klasse auf den zweiten Platz und rangierte in der Gesamtwertung von den 79 Teilnehmern, die das Ziel in Wertung erreichten, auf Platz 24.

Weitere Informationen und alle Ergebnisse im Detail gibt es im Internet unter www.msc-obere-nahe.de. gpp