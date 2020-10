Im Namen von "Fridays for Future" hat Tim-Luca Rosenheimer auf eine Aussage von Finanzreferent Bertram Felix unlängst in einer Sitzung des Finanzsenats reagiert. Mit Blick auf die vielen Anträge zur Klima-Sondersitzung am Dienstag, 13. Oktober, hatte der Kämmerer damals geäußert: "Mir scheint, dass Sie den Ernst der Lage nicht erkannt haben." Rosenheimer kontert nun mit genau dem gleichen Satz in Richtung Felix und fordert von der Stadt einen "ernstgemeinten Klimaschutz" ein. Dazu zählt er zum Beispiel einen Plan für erneuerbare Wärmeerzeugung oder Investitionen in öffentlichen Nahverkehr, Rad- und Fußverkehr. Das Mitglied des FFF-Organisationsteams verweist auf 3500 Menschen, die dafür vor einem Jahr demonstriert hätten. Für diese und alle positiven Zukunftsvisionen stelle die Aussage von Felix einen "Schlag ins Gesicht" dar. mm