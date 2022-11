Die Pianistin Eva Smirnova gibt am Samstag, 3. Dezember, ein Klavierkonzert im Rossini-Saal. Beginn des abwechslungsreichen Programms ist um 19.30 Uhr. Mit der achten Novellette und der "Kreisleriana" von Robert Schumann sowie den "Lyrischen Stücken", norwegischen Tänzen und Auszügen aus der Peer-Gynt-Suite Nr. 1 von Edvard Grieg präsentiert

Eva Smirnova Meisterwerke des romantischen Klavierrepertoires. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/80 48 444, online unter badkissingen.de/events oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red/_Foto: Klaus Werner