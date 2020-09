Am Freitagabend kollidierte an der Kreuzung Ottostraße/Schützenstraße ein Rollerfahrer mit einem Auto. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Mann beleidigt Polizei mit Schimpfwörtern In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte ein 28-jähriger Mann auf der Unteren Brücke einer Kontrolle unterzogen werden, da sein mitgeführtes Rad mitten auf dem Weg lag. Im Verlauf des Gespräches beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten mit diversen Schimpfwörtern. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Lokalbesucher zerlegt Toilettenspülung In einem Lokal am Pfahlplätzchen verhielt sich in der Nacht auf Samstag ein 26-Jähriger wenig ruhmreich. Nach seinem übermäßigen Alkoholgenuss zerlegte er fachmännisch die Toilettenspülung, um sein Können auch in diesem Zustand zu testen. Nachdem er bei seinem Vorhaben ertappt wurde und die Polizei hinzugezogen wurde, baute er die Spülung wieder einwandfrei zusammen. Es entstand kein Schaden. Flaschenwerfer hat Jugendlichen im Visier Ein 15-Jähriger saß am Freitagnachmittag am Bahnhofsvorplatz, als ihm ein bislang unbekannter Täter eine Flasche entgegenwarf. Der Jugendliche erlitt am Unterarm Verletzungen. Der Mann, der dem verletzten Jugendlichen half, wird ebenso wie Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Tel. 0951/9129-0, in Verbindung zu setzen. Wer hat den geparkten Golf zerkratzt? Bereits am Sonntag, 13. September, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter in den Nachmittagsstunden einen im Stazinäriweg geparkten VW Golf. Der Pkw wurde an der rechten Seite verkratzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Fahrräder wechseln die Besitzer Zwischen dem 22., 18 Uhr, und 24. September, 7 Uhr, wurde ein an einem Anwesen in der Straße Am Bundleshof abgestelltes Fahrrad entwendet. Bei dem Fahrrad handelt sich um ein Herren-Mountainbike in auffälliger blau-weißer Farbe. Bereits zwischen dem 18., 19 Uhr, und 20. September, 7 Uhr, schlug ein Fahrradieb An der Weberei 3 zu. Hier wird ein schwarzes Herrenrad (Serious Fitnessrad) vermisst.

Schmierereien halten Polizei auf Trab In der Nacht auf Samstag kam es gleich zu zwei Schmierereien in den Straßen Nonnenbrücke und Mühlwörth. Der unbekannte Täter beschmierte Fensterläden mit den Schriftzügen "Kiffen", "Kotzen", "Nazis", "Boxen". Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 zu melden. pol