Weil ihm der Sprit ausgegangen war, musste ein 42-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis Kulmbach am Montagabend seinen Ausflug mit dem Motorroller unfreiwillig unterbrechen. Als eine Streife der Kulmbacher Polizei hinzukam, fanden die Beamten jedoch noch mehr Gründe, warum der Fahrer seinen Motorroller stehen lassen musste.

Gegen 19.45 Uhr war der Streifenbesatzung der 42-jährige mit seinem Roller in der Thurnauer Schorrmühlstraße aufgefallen. Er hatte dort ohne erkennbaren Grund angehalten und stand neben seinem Fahrzeug. Als ihn die Beamten auf sein Verhalten ansprachen, entgegnete der Mann , dass ihm wohl der Kraftstoff ausgegangen sei und er sich nun Gedanken über seinen Nachhauseweg mache. Im Gespräch keimte bei den Ordnungshütern aufgrund einer merklichen "Alkoholfahne" der Verdacht auf, dass der Rollerfahrer zwar vielleicht vergessen hatte, seinen fahrbaren Untersatz zu betanken, in Bezug auf sein leibliches Wohl aber offenbar "sorgsamer" vorgegangen war. Ein Test am Alkomaten ergab schließlich einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Heimfahrt mit dem Zweirad war damit endgültig "gestorben". Der nächste Weg führte den Fahrer stattdessen ins Klinikum zur Blutentnahme, außerdem musste er seinen Zündschlüssel und seinen Führerschein abgeben. Über die Dauer seines Führerscheinentzugs sowie die zu erwartende Strafe müssen jetzt die Justizbehörden entscheiden. pol