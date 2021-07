Schwer gestürzt ist am Sonntagmorgen ein 77-jähriger Mann mit seinem Motorroller. Er war auf dem Fahrradweg von Diebach in Richtung Hammelburg unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam er nach links von der geteerten Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und stürzt. Der Mann wurde mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro, schreibt die Polizei Hammelburg in ihrem Bericht. pol