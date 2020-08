"Roll on, Beethoven" in Bad Staffelstein

Am Donnerstag, 13. August, findet um 19 Uhr das Stück "Roll on, Beethoven" vom Fränkischen Theatersommer im Kurpark statt. "Roll over, Beethoven!", rief Chuck Berry 1956 in lässigem Rock'n'Roll dem klassischen Altmeister ins Grab. Aber statt sich zu trollen, blieb Beethoven äußerst lebendig und spukt noch immer in Musik und Texten heftig umher. Florian Kaplick fächert aus diesem reichen Fundus ein musikalisch-literarisches Kaleidoskop aus 250 Jahren "Leben mit Beethoven" auf, von klassisch bis komisch, ruhig bis rockig und poetisch bis politisch. Beethovens Werke verbindet Kaplick mit Musik und literarischen Anspielungen zu einer schillernden Collage. Die Veranstaltung findet im Kurpark unter freiem Himmel statt und entfällt bei Regen. Eintrittskarten sind im Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein (09573/33120) erhältlich. red