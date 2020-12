Zum ersten Mal in der über 50-jährigen Geschichte des Tennisclubs 1966 Herzogenaurach fand eine Jahreshauptversammlung nur im virtuellen Raum statt. Eine Versammlung auf der Anlage des TC war aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich.

Knapp 50 Mitglieder waren der Einladung der Vorstandschaft gefolgt und nahmen vom heimischen Wohnzimmer aus per Videokonferenz an der Versammlung teil. Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr durch den amtierenden Vorsitzenden Thomas Pöltl sowie Sportwart Dirk Hamann kam es zu den Neuwahlen. Pöltl hatte bereits bei der letzten Hauptversammlung vor einem Jahr angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen, und so hatte man sich auf die Suche nach einem neuen Ersten Vorsitzenden gemacht.

Roland Gost stellte sich der Wahl und konnte auch gleich ein komplett neues Vorstandsteam vorstellen. Dabei wurden auch die zuletzt vakanten Positionen des zweiten Vorsitzenden und des Kassenwarts wiederbesetzt. Dieses Team aus neuen und alten Mitgliedern wird für die nächsten zwei Jahre die Geschicke des TC Herzogenaurach lenken: Roland Gost als erster Vorsitzender, Walter Korn als zweiter Vorsitzender und Wolfgang Geiser als Kassenwart. Ergänzt wird das Team vom bisherigen Schriftführer Hans-Ulrich Höhne und vom neuen Sportwart Björn Hippenstiel. Auch konnten mit Matthias Fischer (Breitensportwart) und Yvonne Klarmann (Spielerbörse) zwei Vereinsmitglieder als Ansprechpartner für die Freizeit-Spieler gewonnen werden. Bei den Jugendwarten setzen Tim Goppelt und Sabine Zenger ihre Arbeit fort.

Durch den Covid-19-Lockdown, dessen Dauer aktuell noch nicht abzuschätzen ist, hat das neue Team jetzt - wie viele andere Vereine auch - mit fehlenden Einnahmen zu kämpfen. Der neue Vorstand arbeitet intensiv an Lösungen, um trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen den Verein gut ins Jahr 2021 zu führen. red