Schon die Unternehmerin Dr. Auguste Kirchner, Groß- und Urgroßmutter der heutigen Geschäftsführenden Gesellschafter, setzte sich stets für das Wohl der Menschen in der Region ein. Sie ist Namensgeberin der Haßfurter Realschule, die die Fränkischen Rohrwerke Königsberg mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro unterstützen, wie das Unternehmen mitteilte. "Gerade in diesem schwierigen Jahr möchten wir Kindergärten und Schulen sowie sozialen Einrichtungen unter die Arme greifen", erklärt Julius Kirchner, der Geschäftsführende Gesellschafter. "Wir hoffen, dass damit der ein oder andere lange gehegte Wunsch in Erfüllung gehen kann."

Neben der Realschule unterstützt die Königsberger Firma nach eigenen Angaben die Jugend- und Behindertenhilfe in Oberlauringen, die Grundschule und die Kindergärten in Königsberg, die Kinder- und Jugendhilfe Sankt Josef Eltmann sowie die Haßfurter "Tafel" mit Spenden - insgesamt 5000 Euro. red