Als ein Rohheitsdelikt zählen die Fälle, in der eine Körperverletzung oder ein Raub geschieht, beziehungsweise die Freiheit einer Person eingeschränkt wird. So zählen auch Nötigung, Bedrohung oder Misshandlung von Kindern zu den Rohheitsdelikten. Viele Fälle der häuslichen Gewalt oder Gewalt gegen Polizeibedienstete fallen in diese Kategorie. Insgesamt macht diese Deliktgruppe mit 591 Fällen 20 Prozent aller im Landkreis aufgenommenen Straftaten aus. 2018 waren es noch 701 Fälle. Mit gut 80 Prozent sind Körperverletzungen die am meisten begangenen Straftaten in der Gruppe der Rohheitsdelikte. Von diesen 485 Körperverletzungen sind 17,5 Prozent schwere Körperverletzung. In Bad Brückenau nahm die Anzahl der Delikte in dieser Gruppe von 187 auf 150 ab, in Bad Kissingen nahm die Anzahl dieser Delikte von 371 auf 346 ab.