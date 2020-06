Röther Kinder können neuen Spielplatz seit zwei Jahren nicht nutzen

Spielplätze können seit einigen Wochen wieder von Kindern genutzt werden, nachdem die Corona-Beschränkungen weiter gelockert wurden. Nicht so im Gruber Ortsteil: Vor zwei Jahren wurde hier der Spielplatz mit neuen Spielgeräten ausgestattet - und ist seither für die Benutzung gesperrt. Zum zweiten Jahrestag des Spielplatzes wurden deshalb die Absperrzäune teilweise mit Girlanden und Luftballons von Röther Einwohnern geschmückt und ironische Spruchplakate aufgehängt. "Es ist für uns in Roth nicht nachvollziehbar, warum es so lange dauert", erklärt Torsten Spickmann.

Im Oktober 2017 empfahl der Bauausschuss dem Gemeinderat die Geräte für die Spielplätze in Roth am Forst und Forsthub. Als im Mai/Juni 2018 die Montage begann, wurden mangelhafte Fundamente festgestellt. Die zugesicherte sachgerechte Nachbesserung erfolgte allerdings nicht. Und bei der Abnahme durch einen Dekra-Prüfer zeigten sich auch Mängel an den Spielgeräten. Die Gemeinde beauftragte den Hersteller, die Mängel zu beseitigen. Schließlich wurde ein Rechtsanwalt mit der Sache betraut. Da jeweils ein Vertrag mit dem Spielgerätehersteller und der aufbauenden Firma geschlossen wurde, war ein gerichtlicher Gutachter notwendig. Dieser widmete sich ausschließlich den Spielgeräten, stellte jedoch keine erheblichen Mängel fest. Weil negative Folgen für das ganze Verfahren befürchtet wurden, führte auch der Bauhof keine Reparaturen aus.

Dem gerichtlichen Gutachten für die Geräte folgt nun noch ein Ergänzungsgutachten für die Fundamente. ake