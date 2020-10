Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Coburg wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Es geht um einen Vorfall am Montagabend in der Mohrenstraße. Mit einem spitzen Gegenstand stach ein 27-Jähriger einen 35-jährigen Coburger nieder, heißt es im Pressebericht von Polizei und Staatsanwaltschaft. Vorausgegangen war ein zunächst verbaler Streit zwischen den beiden Kontrahenten, der nach kurzer Zeit in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Am Boden liegend stach der 27-Jährige aus Rödental mehrmals in Richtung des Oberkörpers des 35-Jährigen. Dieser zog sich mehrere Stichverletzungen im Brustbereich zu und musste schwer verletzt in die Notaufnahme transportiert werden. Lebensgefahr bestand nicht. Coburger Polizisten nahmen den Rödentaler am Tatort fest und stellten die Tatwaffe sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Dienstag ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 27-Jährigen wegen versuchten Totschlags. pol