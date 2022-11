Spektakulär wird es am Donnerstag, 10. November, im Bad Kissinger Regentenbau: Der Max-Littmann-Saal verwandelt sich ab 19 Uhr sowohl in eine Manege als auch in eine Rockkonzert-Kulisse. Der Saal wird nur mit 50 Prozent ausgelastet, damit die Gäste und Mitwirkenden die Show bedenkenlos genießen können, so eine Mitteilung. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/80 48 444, online unter badkissingen.de/events und per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Hagen Grohe