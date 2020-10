Am heutigen Samstag spielt Stevie McGee ab 20 Uhr in der Café-Bar "Karibik" in Kronach. Mit einer rauchig-tiefen Soul-Stimme, die unter die Haut geht, und einer ganz besonderen Ausstrahlung interpretiert Stevie McGee ihre Songs aus Rock, Pop und Country auf einzigartige Weise. Sie gibt den Liedern quer durch sechs Jahrzehnte ihre eigene unverkennbare Note. Die gute Laune, die ihre Songs verbreiten, ist einfach ansteckend. Mit Volker Rieß an den Percussions hat sie immer einen absolut schlagkräftigen und charismatischen "Rythmushelden" an ihrer Seite. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Um Platzreservierung unter der Telefonnummer 09261/51361 wird gebeten. Foto: privat