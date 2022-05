Rock am Anger heißt es am Samstag, 11. Juni, in Münnerstadt. Mit Andreas Kümmert (The Voice-Sieger 2013) aus Gemünden und der regionalen Rock-/Bluesband Ghost Squadron gibt es ab 19 Uhr was auf die Ohren. Die Bewirtung startet um 18.30 Uhr. Neun Jahre nach dem Sieg bei "The Voice of Germany" ist Andreas Kümmert bis heute einer der gefragtesten Künstler im Soul/Rock/Blues. Ab etwa 21 Uhr spielt die Rockformation Ghost Squadron - das sind sechs begeisterte Musiker aus Münnerstadt, Reiterswiesen und Steinach, die sich für allerlei handgemachte Musik begeistern, am liebsten Blues, Classic Rock, gepflegte Balladen und ein bisschen Country. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Künstler sind erwünscht. Foto: Chris Weiß