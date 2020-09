Bad Staffelstein vor 18 Stunden

Robert Meyer wird mit 15-Kilo-Karpfen Anglerkönig 2020

Am Ried- und Mittelsee in Bad Staffelstein veranstaltete der Sport-Angler-Club sein Königsangeln. Die Königswürde erhielt der Angler mit dem schwersten gefangenen Fisch. 52 Angler nahmen am Wettbewerb...