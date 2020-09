Das Sportunternehmen Puma und LaLiga feiern den Start in eine neue Saison der höchsten spanischen Spielklasse. Dazu wurde eine überlebensgroßen Nachbildung des offiziellen Puma-Spielballs "Accelerate" am Firmensitz in Herzogenaurach aufgestellt.

Mit über zweieinhalb Metern Durchmesser kaum zu übersehen, eignet sich die Installation nicht nur für spektakuläre Bilder. Ein QR-Code ermöglicht auch die Teilnahme an der aktuellen Unboxing-Kampagne der neuen LaLiga-Saison, den Download von LaLiga-Instagram-Filtern und die Freischaltung von Challenges auf der Social-Media-Plattform TikTok. Darauf verweist das Unternehmen aus Herzogenaurach in einer Pressemitteilung.

Freestyler zu Gast

Ebenfalls in Herzogenaurach vor Ort ist der bekannte Fußball-Freestyler Marcel Gurk (@marcelfreestyle auf Instagram), "der mit seinen herausragenden Tricks und Fähigkeiten am Ball ein globales Publikum begeistert", heißt es weiter. Fans können auch ihre eigenen fußballerischen Fähigkeiten in der "Skill Arena" testen.

Zu den beiden offiziellen Spielbällen zählen der "Adrenalina" und der "Accelerate". Ersterer dient als gelber Sonderball für besondere Spiele der Saison wie dem "ElClásico". Zweiterer ist regulärer Spielball von LaLiga und LaLiga SmartBank

"Dank LaLiga genießen unsere Puma-Bälle ,Adrenalina' und ,Accelerate' eine enorme Sichtbarkeit in Spanien und darüber hinaus", sagte Matthias Bäumer, General Manager Teamsport bei Puma. "Mit diesen riesigen Repliken feiern wir den Auftakt der neuen Saison und freuen uns darauf, im kommenden Jahr spannenden spanischen Fußball zu sehen."

"Wir sind sicher, dass wir mit diesem Ball in der Saison 2020/21 von LaLiga großartige Momente erleben werden. Diese riesige Nachbildung spiegelt die Relevanz des Landes für uns wider. Wir möchten unseren Fans nahe sein und ihnen ein einzigartiges Erlebnis auf und neben dem Platz bieten", sagt Jaime Navarro, LaLiga-Delegierter in Deutschland.

Neben Deutschland wird eine Nachbildung des Balls in weiteren Ländern wie Mexiko, Kamerun, Südafrika, Thailand oder Ägypten zu sehen sein. Der Beginn der neuen Fußballsaison wird also weltweit gefeiert. red