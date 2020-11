Matthias Litzlfelder Im Sommer ist Lüften einfach. Auch gekippte Fenster sind dann kein Problem. Wenn es um das Lüften im Spätherbst oder Winter geht, sieht die Situation ganz anders aus. Die "schöne Wärme" in der Wohnung will manch einer nicht aufgeben. Die Folge: Es wird nicht oder nur zögerlich gelüftet, mit fatalen Folgen.

Gerade jetzt ist richtiges Lüften umso wichtiger, um Schimmelbildung zu verhindern. Wer zudem regelmäßig kocht, duscht oder in der Wohnung Wäsche aufhängt, muss die entstandene Feuchtigkeit nach draußen bringen. Sonst lagert sich diese als Tauwasser an den kältesten Stellen des Hauses ab - ein idealer Nährboden für Schimmel.

Richtiges Lüften heißt zuallererst: mindestens zweimal am Tag die Fenster aufmachen. Zusätzlich nach dem Duschen oder Kochen noch einmal diese Zimmer (Bad und Küche) extra lüften. Fenster nur länger zu kippen wäre falsch. Nicht nur, dass dadurch Heizenergie verschwendet wird. Die an das Fenster angrenzenden Bauteile kühlen auch derart aus, dass sich Kondenswasser bilden kann.

Sinnvoll dagegen ist regelmäßiges kurzes Stoßlüften. Dazu sollte man die Fenster für fünf bis zehn Minuten vollständig aufmachen. Effektiven Luftaustausch wird dabei am besten mit Querlüften der Räume erreicht.

Um nicht unnötig Energie zu verschwenden, sollten während der kurzen Stoßlüftphase die Thermostatventile an den Heizkörpern geschlossen sein.

Grundsätzlich sind alle Räume ausreichend und möglichst kontinuierlich zu heizen, auch diejenigen, die nicht ständig benutzt werden oder in denen ein niedrigeres Temperaturniveau gewünscht ist. Um Luftzirkulation nicht zu unterbinden, sollten an den Außenwänden die Möbelstücke ungefähr fünf Zentimeter Abstand zur Wand haben. Problematisch wird es im Winter auch, wenn Wäsche in den Räumen getrocknet wird. Spätestens dann muss unbedingt mehrmals täglich stoßgelüftet werden, um die zusätzliche Feuchtigkeit in der Wohnung nach draußen zu bekommen. Ein Alarmzeichen sind Wassertropfen innen an den Fensterscheiben.

Am besten kann die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung mit einem Hygrometer gemessen werden. Dieses kleine Gerät ist günstig, lässt sich leicht irgendwo platzieren und zeigt stets an, ob ein Lüften zwingend notwendig ist. Empfehlenswert sind hier Kombigeräte mit Feuchte- und Temperaturmessung. Beide Werte zu wissen ist wichtig, da die Höhe der zu tolerierenden Luftfeuchte von der Temperatur abhängt.