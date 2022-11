Zwölf Motive beschreiben einen neuen Rhöner Jahreskreis mit überraschenden Fotografien im Kalender "Rhön 2023 - Neue Ansichten".

Unsere einzigartige Landschaft hält Tag für Tag unbeschreiblich schöne Stimmungen, faszinierendes Licht und markante Landschaftsformen bereit. Mehr, als sich überhaupt mit Fotoapparaten festhalten lässt, so vieles kann nur in Erinnerungen bewahrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Fotografin Karin Anne Schöbel über ihren Kalender.

Sie will mit ihrem jüngsten Kalender - dem 19. - vor allem zum draußen Sein einladen.

Nur da könne man der Rhön hautnah kommen, gebe es all die Begegnungen, unwiederbringlichen Erlebnisse, Entdeckungen, Geschenke der Rhöner Natur.

Typische Sicht auf die Heimat

Jedes davon beflügele die Fotografin, ihre typische Sicht auf die als Heimat ihr tief verbundene Landschaft an möglichst viele Menschen weiterzugeben, heißt es weiter in der Mitteilung von Karin Anne Schöbel.

Der Charakter der vielfältigen Natur, ihrer wertvollen und schutzbedürftigen Landschaften, deren Schönheit, Wildheit, Stille, Geschichte und Mystik sind etwas, das Zuwendung, Kenntnis und Respekt aller Bewohner und Gäste verdiene.

Die Rhön selbst erwandern

Die Fotografin möchte mit ihren 19. "Neuen Ansichten" die Neugier und Entdeckerlust wecken, die Offenen Fernen im Großen wie im Kleinen selbst zu erschließen - genauer: zu erwandern. "Nur wo Du zu Fuß warst, warst du wirklich ..." - das ist die beste Art, Unbekanntes zu entdecken und scheinbar Bekanntes neu zu erleben, heißt es weiter.

Den Kalender "Rhön 2023 - Neue Ansichten" gibt es im Buchhandel, in Souvenir- und Touristikgeschäften ringsum in der Rhön. red