Das Life-Projekt "Rhöner Bergwiesen" ist als offizielles Projekt der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen ausgezeichnet worden. Die Würdigung nahm Sabine Riewenherm, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, vor. Die Auszeichnung wird an Projekte verliehen, die sich in besonderer Weise für die Erhaltung oder Wiederherstellung von Ökosystemen und für die Bewahrung der biologischen Vielfalt in Deutschland einsetzen.

Das Rhöner Live-Projekt ist eines von drei Projekten in Deutschland, die bei diesem bundesweit ausgeschriebenen Projektwettbewerb im Jahr 2022 diese Auszeichnung erhalten. Ins Rennen gegangen waren insgesamt 52 Projekte.

Das von der EU, dem Land Hessen und dem Landkreis Fulda über einen Zeitraum von acht Jahren geförderte Life-Projekt "Rhöner Bergwiesen" verfolgt seit 2016 das Ziel, das bedrohte artenreiche Rhöner Berggrünland sowie die Hutungen und die hier beheimateten Vogelarten des Offenlandes zu erhalten. Laut der Jury des Bundesumweltministeriums (BMUV) und Bundesamtes für Naturschutz (BfN) werde mit dem Projekt ein deutliches Zeichen für den Erhalt und die Wiederherstellung von Ökosystemen und somit zugleich für die Bewahrung der biologischen Vielfalt gesetzt. Bergwiesen gehörten zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen in Deutschland, für den Naturschutz seit das Projekt deshalb von zentraler Bedeutung. "Wertvolle Lebensräume für bedrohte Tierarten wie Bekassine oder Goldener Scheckenfalter konnten dank der Rhöner Bergwiesen erhalten und wiederhergestellt werden - mithilfe ideenreicher Kooperationen mit Landwirtinnen und Landwirten und einer gelungenen öffentlichen Kommunikation des Projekts", sagte die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Sabine Riewenherm, die anlässlich der Auszeichnung in die hessische Rhön gereist ist.

Wie Oliver Conz, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Umwelt, sagte, hat das Land Hessen sein Budget für die Verlängerung des Projektes bis 2024 erhöht, auf nun insgesamt 3,3 Millionen Euro. red