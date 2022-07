Das Rhön-Zügle dampft seit 25 + 1 Jahren durch das Streutal. Das Jubiläum wird am Sonntag, 17. Juli 2022, 10 bis 17 Uhr, im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen gefeiert. Darauf macht das Museum in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Zum Jubiläum finde ein interessantes Rahmenprogramm statt. Interessierte könnten etwa in den Ausstellungsräumen des Eingangsgebäudes die Modelleisenbahn ansehen, welche die historische Bahnstrecke und das alte Basaltwerk in Fladungen zeigt. Modellbau- und Bahnbegeisterte könnten einen Rangier-Führerschein erwerben.

Ein Blick auf Exponate, die das Freilandmuseum zur historischen Bahn gesammelt hat, könne im Depot des Museums bei Führungen um 11 und 14 Uhr geworfen werden. Treffpunkt hierfür ist der Vorplatz vor dem Eingangsgebäude, heißt es in der Pressemitteilung.

Dass Kohle nicht gleich Kohle ist, man mit einer bestimmten Art von Kohle aber sehr gut zeichnen und malen kann, können Kinder und Erwachsene von 13 bis 15 Uhr in der Aktionsscheune des Museums selbst ausprobieren.

Museumsbahn im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Jubiläums stehe die Museumsbahn selbst. Der Fahrplan und das Veranstaltungsprogramm sind unter www.freilandmuseum-fladungen.de zu finden.

Mit ihren historischen Waggons, den sogenannten Donnerbüchsen, verkehren an ausgewählten Fahrtagen Dampf- und Dieselloks zwischen den Bahnhöfen Fladungen und Mellrichstadt, heißt es in der Pressemitteilung. Fahrgäste ließen bei der erlebnisreichen Fahrt mit der Museumsbahn die Landschaft des malerischen Streutals gemütlich an sich vorbeiziehen und entdeckten auf der Bahnstrecke die Langsamkeit wieder.

Die Rhön-Zügle-Fahrt lasse sich perfekt mit einem Besuch des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen verbinden. Fahrgäste erhielten bei Vorlage einer tagesgleichen Zugfahrkarte vergünstigten Eintritt in das liebevoll gestaltete Museumsdorf, heißt es weiter.

Für die Durchführung der Fahrten sei der "Rhön-Zügle e.V." zuständig. Die Vereinsziele sind die Erhaltung historischer Eisenbahnfahrzeuge sowie die Pflege von Eisenbahntraditionen. Das Rhön-Zügle ist Teil des Zweckverbands Fränkisches Freilandmuseum Fladungen. red