"Viele denken immer noch, Rheuma ist eine Krankheit, die alte Menschen haben", schreibt Dagmar Kühnen von der Deutsche Rheuma-Liga Bad Brückenau in einer Pressemitteilung. Doch wer genauer darauf achte, der bemerke, dass Rheuma viele Gesichter habe. "Rheuma hat auch ein Kindergesicht." Jedes Jahr erkranken rund 1200 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren an einer chronischen Gelenkentzündung - auch Juvenile Idiophatische Arthritis genannt (kurz JIA.).

Viele junge Menschen hätten Angst, dass sie ihren Traumjob nicht ausüben können, oder fragen sich, ob sie je einen Partner bekommen, wenn sie die Diagnose Rheuma erhalten. Viele brauchten lange, bis sie den Weg in eine Selbsthilfegruppe suchen. Bei einer Line-Dance-Aufführung auf dem Stadtfest in Bad Brückenau seien die Besucher sehr verwundert gewesen und hätten immer wieder gefragt: "So was macht die Rheuma-Liga auch?", berichtet Dagmar Kühnen. "Ja, und noch vieles mehr, denn wir setzen auch auf die mentale Gesundheit der Rheumapatienten. Lachen gehört bei uns immer dazu!", schreibt sie.

"Mit Medikamenten, aber auch mit kontinuierlichem Training können viele Rheumatiker sehr lange ein fast normales Leben führen." Wichtig sei vor allem die mentale Gesundheit. Viele fielen bei der Diagnose "Rheuma" erstmal in ein tiefes Loch und es falle ihnen schwer, sich ein normales Leben vorzustellen. "Sie denken, mit der Diagnose Rheuma ist alles zu Ende."

In ganz Bayern gibt es über 90 Arbeitsgemeinschaften der Rheuma-Liga, heißt es in der Pressemitteilung weiter. "Hier werden Sie beraten und können sehen, wie viele Gleichgesinnte es gibt. Auch mit Rheuma hat das Leben noch ganz viel Interessantes und Lustiges im Gepäck."

Die Rheuma-Liga Bad Brückenau (info@rheuma-liga-brueckenau.de) lädt Interessierte zu sich in die Selbsthilfegruppe ein. "Wir können mit Rat und Tat zur Seite stehen und freuen uns über junge Unterstützung und neue Ideen." red