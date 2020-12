Im Stadtgebiet von Herzogenaurach ist es am Dienstagvormittag zu einem internistischen Notfall in einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses gekommen, der im ersten Zugriff von der Besatzung des Rettungstransportwagens Herzogenaurach und dem Notarzt Herzogenaurach versorgt wurde.

Besonders wurde der Einsatz laut einer Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), als es an den Transport des Patienten ging. Ein normaler Transport über die Treppe schied auf Grund des Gewichtes des Mannes von 170 Kilogramm und der vorliegenden Enge im Treppenhaus aus. Deswegen wurde in Absprache mit dem Notarzt die Feuerwehr Herzogenaurach mit einer Drehleiter nachgefordert. Diese verfügt in Herzogenaurach über einen abknickbaren Arm, eine Besonderheit, die in diesem Fall hervorragend zur Rettung des Patienten eingesetzt werden konnte. Ein Einsatz war nur vom Nachbargrundstück aus möglich, für den stählernen Rettungsweg mussten auch einige Baumäste weichen.

Der Patient wurde in der Wohnung mit gemeinsamen Kräften von Rettungsdienst und Feuerwehr in einen Schleifkorb gelagert, mit dem Schleifkorb auf die Drehleiter gebracht und konnte am Boden dann sicher in den bereitstehenden Rettungstransportwagen gebracht werden, der ihn dann in eine Erlanger Klinik brachte. red