Der Verein für Gartenbau und Landespflege Westheim hat Christine Bender, Landwirtschaftsrätin und Bezirksgeschäftsführerin der Gartenbauvereine in Unterfranken, am Samstag, 9. April, zu einem Vortrag zum Thema "Rettet den Vorgarten" eingeladen. Dabei erörtert sie verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, ob Blumenbeet, Rasenfläche oder Dekoinsel und wird verschiedene Gestaltungselemente vorstellen. Beginn ist um 14 Uhr im MGV-Heim in Westheim. Interessierte können sich bei U. Wiegel, Tel.: 09732/3619, oder unter ulla.wiegel@gmx.de anmelden.

Dabei sind die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. sek