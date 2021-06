Im Landkreis Coburg sind viele Seen wie der Froschgrundsee oder der Goldbergsee nicht bewacht. An der Tongrube in Dörfles-Esbach herrscht Badeverbot, welches leider auch leichtsinnig ignoriert wird. "Dass in der Tongrube in Dörfles noch nichts Schlimmeres passiert ist, beruhigt einerseits, allerdings möchten wir hier auch zur Vorsicht mahnen", heißt es in einer Pressemitteilung der Kreiswasserwacht Coburg.

Das Badeverbot sei nicht aus reiner Willkür von der Gemeinde Dörfles-Esbach erlassen worden, sondern wegen der vorborgenen Gefahren dort. Steile Böschungen und viele abgebrochene spitze Baumstämme schlummerten unterhalb der Wasseroberfläche. Zudem sei die Tongrube mit circa 30 Metern das tiefste Gewässer im Landkreis Coburg, teilen Christoph Kirchner und Sebastian Scholz von der Kreiswasserwacht mit. Manche Schwimmer brächten sich durch unbegreifliche Verantwortungslosigkeit und unfassbaren Leichtsinn in Gefahr. Sie ignorierten Warnschilder, unterschätzten die Hitze, überschätzten ihre eigenen Kräfte und nähmen die Gefahren in Seen und Flüssen falsch wahr. "Die einfachen Baderegeln, die eigentlich jeder von Kindheit an kennt, werden immer wieder ignoriert", sagt Christoph Kirchner.

"Ein Kollaps ist gerade im Wasser lebensgefährlich", warnt auch Sebastian Scholz. "Viele Schwimmer unterschätzen, wann ihre Kraft nachlässt - vor allem, wenn sie dehydriert oder von der Hitze erschöpft sind." Der beim Sonnen aufgewärmte Körper reagiere bei einem zu hastigen Sprung ins kühle Nass äußerst empfindlich auf den doch recht hohen Temperaturunterschied. Im schlimmsten Falle führt dies zu Bewusstlosigkeit oder Herzinfarkt.

Sorgen bereitet Kirchner und Scholz aber auch ganz etwas anderes: "Immer weniger Kinder lernen das Schwimmen", sagt Kirchner. Viele schlechte Schwimmer unterschätzten Strömungen und steile Uferbereiche. "Deshalb ist es so wichtig, die Warnschilder ernst zu nehmen", sagt Kirchner. red